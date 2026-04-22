Aiuti alle associazioni Marrucci | Noi ci siamo

Il Comune di San Gimignano ha annunciato il rinnovo del sostegno alle associazioni presenti nel territorio. L’amministrazione comunale ha confermato l’impegno a supportare le realtà attive nei settori culturale, sportivo, turistico, educativo, sociale e ricreativo. La decisione riguarda le diverse organizzazioni che operano nel comune e si inserisce in un’azione continua di assistenza e collaborazione con il tessuto associativo locale.

Il Comune di San Gimignano rinnova il proprio sostegno al tessuto associativo locale. Si conferma così al fianco delle numerose realtà da tempo attive nei settori culturale, sportivo, turistico, educativo, sociale e ricreativo, guardando alla galassia delle varie realtà sangimignanesi. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato la concessione dei contributi per l’anno 2026, destinando circa 18mila 500 euro a supporto di iniziative rivolte alla comunità e alla promozione del territorio della città turrita. Le associazioni beneficiarie, si spiega dall’amministrazione, sono state individuate attraverso un avviso pubblicato nelle scorse settimane....🔗 Leggi su Lanazione.it

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