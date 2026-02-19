Decreto bollette doppio bonus luce e gas per le famiglie e aiuti alle imprese | le misure

Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato un decreto che introduce un doppio bonus luce e gas per le famiglie e nuovi aiuti alle imprese. La misura mira a contenere le spese energetiche, coinvolgendo circa 10 milioni di cittadini e numerose aziende italiane. Il governo ha deciso di intervenire con sussidi diretti per alleggerire i rincari, che hanno colpito duramente i bilanci domestici e le attività produttive. La prossima fase prevede la definizione dei dettagli di distribuzione e di durata del sostegno.

Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato il decreto legge per le misure urgenti sulla riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas. Le misure sono destinate sia alle famiglie che alle imprese. Da Palazzo Chigi si legge che l’obiettivo è la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie. Sono state inoltre disposte misure in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. Il decreto legge si divide così in due grandi blocchi di misure: uno che elenca quelle destinate alle famiglie e l’altro pensato per le imprese del sistema elettrico e gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

