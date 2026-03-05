Contributi alle imprese Decaro spiega le ragioni della sospensione di alcuni bandi

Il sindaco di Bari ha annunciato che, tra le 4.450 richieste arrivate dalle imprese per i bandi di Contratti di programma e Pacchetti integrati di agevolazioni, sono state completate finora solo 390 pratiche. La sospensione di alcuni bandi è stata motivata dalla necessità di rivedere le procedure e le risorse disponibili. La situazione riguarda quindi un numero consistente di richieste ancora in attesa di esito.

Cdp, Pia e Minipia sono gli strumenti per i quali la giunta regionale ha deciso di non accettare ulteriori istanze. L’importo delle contribuzioni richieste ha già superato i fondi attualmente disponibili BARI – Delle 4.450 istanze presentate dalle imprese nell’ambito dei bandi per Contratti di programma, Pacchetti integrati di agevolazioni (quest’ultimi anche in versione “mini”) solo 390 sono state finora evase. A questa premessa se ne aggiunge un’altra, il divario tra risorse disponibili e contributi richiesti: dal bando di fine 2023 a oggi, infatti, le istanze presentate corrispondono a investimenti complessivi per 5 miliardi e 400 milioni di euro, con la richiesta contributi regionali per 2 miliardi e 700 milioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

“Rete fatiscente, rotture alle condotte e calo della portata alla sorgente del Verde”: la Sasi spiega le ragioni delle chiusure idriche“La rottura della notte scorsa alla condotta principale - che ha lasciato a secco per ore alcune zone di Lanciano (via Decorati, via Tinari, Rione...

Stop alle domande per i bandi regionali Fesr, Decaro: "Budget superato, abbiamo richieste per 2,7 miliardi di euro"“Siamo venuti oggi per spiegare le motivazioni che hanno portato la giunta regionale a sospendere temporaneamente non l'erogazione dei contributi, ma...

Una raccolta di contenuti su Contributi alle imprese Decaro spiega....

Temi più discussi: Puglia, con i soldi destinati alle imprese c’è chi ha comprato trulli e ville al mare. Ecco come sono stati spesi gli incentivi; Stop a nuove istanze per Pia, MiniPia e Cdp: già richiesti 2,6 miliardi di euro; Sostegno alle imprese, i fondi sono esauriti: stop a 5 bandi regionali; Bandi PIA e MiniPIA sospesi, la politica e le associazioni chiedono chiarimenti alla Regione.

Contributi alle imprese, Decaro spiega le ragioni della sospensione di alcuni bandiCdp, Pia e Minipia sono gli strumenti per i quali la giunta regionale ha deciso di non accettare ulteriori istanze. L’importo delle contribuzioni richieste ha già superato i fondi attualmente disponib ... lecceprima.it

Stop alle domande per i bandi regionali Fesr, Decaro: Budget superato, abbiamo richieste per 2,7 miliardi di euroIl governatore pugliese, durante la sua audizione nella riunione congiunta delle commissioni regionali I e IV, ha difeso la decisione di bloccare l'invio di ulteriori istanze: A fronte di 4450 domand ... baritoday.it

Con l’iniziativa post emergenza erano stati erogati 159 contributi a cittadini e negozianti per un totale di circa 580mila euro. Con l’avanzo era stato finanziata la sistemazione del campo parrocchiale di Valtesse, danneggiato a causa del nubifragio - facebook.com facebook

Contributi lavoro domestico: tutte le modalità di pagamento attive INPS sta contattando telefonicamente i datori di lavoro domestici per informarli sul nuovo sistema digitale e accompagnarli nell’utilizzo dei servizi online rb.gy/07hw64 x.com