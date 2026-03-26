Parlamento europeo approva la posizione sulla semplificazione dell’AI Act | slittano al 2027 le norme per i sistemi ad alto rischio inclusi quelli in uso nell’istruzione

Il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione sulla modifica del regolamento riguardante l'intelligenza artificiale, con 569 voti favorevoli, 45 contrari e 23 astensioni. La decisione prevede lo slittamento al 2027 dell'entrata in vigore delle norme per i sistemi ad alto rischio, tra cui quelli impiegati nel settore dell'istruzione. La modifica riguarda anche la semplificazione delle procedure di regolamentazione.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione su una proposta di modifica del regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act), approvata con 569 voti favorevoli, 45 contrari e 23 astensioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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