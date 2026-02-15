Agroalimentare | Bando Ismea Investe 2026 sblocca 100 milioni BMore supporta le imprese verso i finanziamenti

Il Bando Ismea Investe 2026 ha ricevuto il via libera e mette a disposizione 100 milioni di euro per sostenere le aziende agricole italiane. La piattaforma B.More aiuta le imprese a preparare e ottenere i finanziamenti necessari. Un esempio concreto si vede nelle ripartenze di alcune aziende che hanno già avviato le domande di contributo.

Un Piano da 100 Milioni per l’Agroalimentare Italiano: B.More Accompagna le Imprese verso il Bando Ismea. Un’opportunità di finanziamento di 100 milioni di euro è stata lanciata a livello nazionale con il nuovo bando Ismea Investe 2026. B.More, società di servizi nata dall’unione di Csa, Uniservizi e Unioncoop, offre consulenza specializzata alle aziende agricole e agroalimentari di Bologna, Imola, Modena e Reggio Emilia per accedere ai fondi e sostenere progetti di sviluppo e consolidamento. Il Bando Ismea: Un’Occasione Strategica per l’Emilia-Romagna. Il settore agricolo e agroalimentare dell’Emilia-Romagna si prepara a cogliere un’importante opportunità di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

