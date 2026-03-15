Una proposta di legge presentata dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, mira a vietare la carne di cavallo. La proposta ha suscitato reazioni contrapposte e mette sotto pressione le filiere coinvolte. La discussione si concentra su possibili restrizioni per i clienti, mentre le parti coinvolte seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Stop alla carne di cavallo. La proposta di legge dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla (presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente) divide, e sfida le filiere. "Con la mia proposta di legge – dice l’onorevole – si stabilisce una volta per tutte che gli equidi non sono animali da reddito, ma d’affezione. I cavalli sono nostri amici e gli amici non si mangiano, né si sfruttano. Basta palii, manifestazioni, corse clandestine, macellazione e l’utilizzo a scopo alimentare". I primi a rompere gli indugi a Cesena sono macellai e somministratori, che prendono parola, con qualche attacco e molte reazioni. "Siamo un popolo di carnivori, è giusto che la carne si mangi – dice Natale Casalboni titolare della macelleria ‘Cesena Carni’ -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stop alla carne di cavallo. Proposta sotto la lente: "Divieti rigidi per i clienti"

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