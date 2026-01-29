Crisi industriali in Toscana vertice in Regione | sotto la lente automotive moda e acciaio

Da lanazione.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Firenze si è tenuto un vertice tra il presidente Eugenio Giani e i rappresentanti dei sindacati di categoria. Al centro dell’incontro le crisi che coinvolgono il settore automotive, l’acciaio e la moda, con i lavoratori preoccupati per il futuro delle aziende locali. Nessuna decisione immediata, ma si cerca di capire come affrontare le difficoltà che stanno colpendo le imprese toscane.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Automotive, siderurgia e moda. Sono questi i principali nodi delle crisi industriali che attraversano la Toscana, al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina nella sede della Regione in via di Novoli tra il presidente Eugenio Giani e i segretari generali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Toscana, Flavia Capilli, Daniele Calosi e Vincenzo Renda. Un confronto richiesto dai sindacati per fare il punto sulle vertenze aperte e sulle prospettive di reindustrializzazione del territorio, a partire dal settore metalmeccanico. Tra i dossier più delicati resta quello del polo siderurgico di Piombino, dove alle difficoltà strutturali si affiancano le prospettive legate al progetto Metinvest e al processo di acquisizione di Liberty Magona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

crisi industriali in toscana vertice in regione sotto la lente automotive moda e acciaio

© Lanazione.it - Crisi industriali in Toscana, vertice in Regione: sotto la lente automotive, moda e acciaio

Approfondimenti su Toscana Crisi

Crisi Casa Sollievo, firmato l'armistizio sotto la lente della Regione: sospesa l'applicazione dei nuovi contratti

Caporalato nella moda, 13 grandi brand sotto la lente della Procura di Milano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Toscana Crisi

Argomenti discussi: Crisi industriali, a Firenze incontro Giani-Fim-Fiom-Uilm; Crisi industriali, a Firenze incontro Giani-Fim-Fiom-Uilm; Magna Closures: firmato protocollo al Mimit per lo sviluppo sito di Guasticce; Materie prime seconde, la crisi parte dalla plastica.

crisi industriali in toscanaCrisi industriali in Toscana, vertice in Regione: sotto la lente automotive, moda e acciaioIncontro a Firenze tra il presidente Eugenio Giani e i sindacati dei metalmeccanici. Giani: La regione come area di reindustrializzazione. Fim, Fiom e Uilm Toscana chiedono tavoli di monitoraggio e ... lanazione.it

crisi industriali in toscanaCrisi industriali, a Firenze in Regione incontro tra il presidente Giani e sindacatiL’incontro con Giani era stato chiesto da Fim, Fiom, Uilm per fare il punto sulle principali crisi industriali che interessano la Toscana ... gonews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.