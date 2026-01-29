Questa mattina a Firenze si è tenuto un vertice tra il presidente Eugenio Giani e i rappresentanti dei sindacati di categoria. Al centro dell’incontro le crisi che coinvolgono il settore automotive, l’acciaio e la moda, con i lavoratori preoccupati per il futuro delle aziende locali. Nessuna decisione immediata, ma si cerca di capire come affrontare le difficoltà che stanno colpendo le imprese toscane.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Automotive, siderurgia e moda. Sono questi i principali nodi delle crisi industriali che attraversano la Toscana, al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina nella sede della Regione in via di Novoli tra il presidente Eugenio Giani e i segretari generali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Toscana, Flavia Capilli, Daniele Calosi e Vincenzo Renda. Un confronto richiesto dai sindacati per fare il punto sulle vertenze aperte e sulle prospettive di reindustrializzazione del territorio, a partire dal settore metalmeccanico. Tra i dossier più delicati resta quello del polo siderurgico di Piombino, dove alle difficoltà strutturali si affiancano le prospettive legate al progetto Metinvest e al processo di acquisizione di Liberty Magona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi industriali in Toscana, vertice in Regione: sotto la lente automotive, moda e acciaio

