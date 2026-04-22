Agricoltura in Campania | nasce un tavolo operativo contro le crisi

Un incontro si è svolto presso il Consiglio regionale della Campania, coinvolgendo il Presidente della Commissione Agricoltura e una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania. Durante la riunione sono state affrontate le problematiche più urgenti che interessano i settori agricolo, zootecnico e della pesca artigianale nella regione. L’obiettivo è creare un tavolo operativo per gestire le crisi che colpiscono queste filiere.

Il Presidente della Commissione Agricoltura, Aveta, ha accolto presso la sede del Consiglio regionale una rappresentanza del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania per discutere le urgenze che colpiscono i settori agricolo, zootecnico e della pesca artigianale. L’incontro mira a trasformare le tensioni attuali in un percorso di gestione strutturata, attraverso la creazione di un organismo di confronto permanente dedicato alla risoluzione delle crisi che interessano l’intera filiera agroalimentare campana. Un tavolo operativo per superare le fragilità della filiera. L’iniziativa discussa tra Aveta e i delegati di Altragricoltura Campania punta a stabilire un meccanismo di dialogo che non sia solo consultivo, ma capace di generare risposte pratiche e operative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura in Campania: nasce un tavolo operativo contro le crisi Notizie correlate Via Francigena, in Provincia nasce il Tavolo operativo per valorizzare il tratto parmenseDel tavolo, che sarà coordinato da Alessandro Cardinali, fanno parte i sei comuni attraversati dalla Via Francigena (Berceto; Fidenza, Fornovo,... Crisi agroalimentare in Campania, Aveta (M5S): “Serve un tavolo permanente”“Ho incontrato, presso il Consiglio regionale, una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, composta da rappresentanti... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Spazio progetti di filiere con Agrocepi al prossimo Macfrut di Rimini; Sanità nei Nebrodi | a Brolo nasce il nuovo presidio per i fragili. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: in arrivo lo sportello in Regione CampaniaLa Coldiretti Campania riunisce i vertici delle due strutture per invitarli a stipulare l'intesa Napoli, 8 Aprile - Ridurre i tempi di attesa per l'erogazione ... sciscianonotizie.it Pecoraro Scanio: a Napoli nasce un polo per l'agricoltura del futuroRoma, 10 apr. (askanews) - 'Nasce proprio a Napoli un centro di eccellenza per l'agricoltura del futuro: un polo Agritech che coinvolge ... notizie.tiscali.it Verifiche contro il lavoro nero in agricoltura nella provincia di Pordenone da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro. Sospesa l'attività in due aziende a Valvasone-Arzene e San Martino al Tagliamento. facebook Copagri: “Serve dialogo sull’agricoltura, inaccettabile il silenzio dell’Assessorato” x.com