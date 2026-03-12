Via Francigena in Provincia nasce il Tavolo operativo per valorizzare il tratto parmense

In provincia di Parma è stato istituito un nuovo tavolo operativo sulla Via Francigena, promosso dalla Provincia, per gestire e sviluppare iniziative che riguardano gli 80 km del tratto parmense dell’antica via sacra che collega Canterbury a Santa Maria di Leuca. Il gruppo ha il compito di coordinare i progetti di valorizzazione e promozione del percorso storico.

Del tavolo, che sarà coordinato da Alessandro Cardinali, fanno parte i sei comuni attraversati dalla Via Francigena (Berceto; Fidenza, Fornovo, Medesano, Noceto e Terenzo); l’Associazione europea Vie Francigene; l’Università di Parma; il Gal del Ducato e la cooperativa Parma In. “Il Tavolo operativo – spiega Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma - ha l'obiettivo di coinvolgere tutti gli attori che si impegnano per la valorizzazione del tratto parmense della Via Francigena. Nel 1993 fu proprio la Provincia a dare avvio al percorso di riscoperta del cammino. Oggi, a 33 anni di distanza, quell’impegno viene rinnovato ed il nostro ente intende mettersi a disposizione per coordinare tutti i vari attori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

