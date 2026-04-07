Agricoltura dalla Regione quasi 100 milioni per il ricambio generazionale | ecco i bandi per giovani e non

La Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie provvisorie relative ai bandi per il ricambio generazionale in agricoltura. Gli interventi, denominati Sre01 e Sre02, fanno parte del Piano strategico Pac 2023-2027 e prevedono un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. I bandi sono rivolti a giovani e nuovi insediati nel settore agricolo, con l’obiettivo di sostenere l’insediamento di nuove imprese agricole.

Pubblicate le graduatorie provvisorie relative agli interventi per l'avvio di nuove attività. Le misure puntano a sostenere l'ingresso di aspiranti imprenditori, con incentivi dedicati a diverse fasce d'età. L'assessore Sammartino: "Un'opportunità strategica per innovare il comparto e affrontare le sfide economiche, ambientali e di mercato" Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi dell’intervento Sre01 “Insediamento giovani agricoltori” e Sre02 “Insediamento nuovi agricoltori” del complemento per lo sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano strategico Pac 2023-2027. La dotazione finanziaria dei bandi è rispettivamente di 78 milioni e 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Emergenza maltempo nel Metapontino, agricoltura in crisi: il sostegno di Ugl Matera all’azione regionale #basilicata #crisi #emergenza #maltempo #metapontino #UglMatera #VitoBardi - facebook.com facebook

Il vino buono si fa in vigna E se ieri siamo scesi nelle cantine, oggi si riparte da qui: dalla terra. Stivali di gomma, mani nel suolo e via tra i filari per dissodare, praticare il diserbo manuale e capire davvero cosa significa agricoltura rigenerativa #MoetChand x.com