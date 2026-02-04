La Sicilia mette sul piatto 100 milioni di euro per sostenere le aziende agricole che investono nel settore. Il governatore Schifani e l’assessore Sammartino annunciano un bando dedicato, con l’obiettivo di aiutare concretamente chi lavora in campagna e vuole crescere. Da oggi, le imprese agricole della regione possono presentare le domande per ottenere i fondi e sviluppare i propri progetti.

© Dayitalianews.com - Sicilia, agricoltura, bando da 100 milioni: «Al fianco delle aziende agricole che investono»

La Regione ha aperto un grande bando da 100 milioni di euro per le aziende agricole.

La Regione lancia un maxi bando da 100 milioni di euro per sostenere gli agricoltori siciliani.

