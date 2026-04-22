Agraria di Larino sul podio | l’eccellenza nella potatura dell’olivo

Gli studenti dell’Istituto tecnico agrario di Larino hanno ottenuto un risultato importante nel quinto campionato nazionale dedicato alla potatura dell’olivo coltivato a vaso policonico. La competizione ha visto protagonisti giovani provenienti da diverse regioni italiane, che hanno messo in mostra le loro competenze tecniche sulla potatura dell’olivo. La squadra dell’istituto di Larino si è distinta tra i partecipanti, raggiungendo un piazzamento sul podio.

Gli studenti dell’Istituto tecnico agrario San Pardo di Larino hanno segnato un traguardo significativo nel della formazione agricola nazionale, distinguendosi durante il quinto campionato nazionale dedicato alla potatura dell’olivo allevato a vaso policonico. Lo scorso 16 aprile, presso la località di Pianello Vallesina, in provincia di Ancona, Pasquale D’Alesio e Francesco Iantomasi hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il quinto posto in una competizione che ha impegnati cinquantasei partecipanti provenienti da ventotto istituti scolastici distribuiti su tredici regioni italiane. Questo successo rappresenta un’evoluzione tangibile rispetto al terzo gradino del podio conquistato l’anno precedente, confermando la validità di un percorso formativo che integra ricerca sperimentale e pratica sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agraria di Larino sul podio: l’eccellenza nella potatura dell’olivo Notizie correlate Leggi anche: Corso di potatura dell’olivo a Castiglion Fiorentino Castiglion Fiorentino, il corso di potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto a vaso policonicoArezzo, 11 febbraio 2026 – Castiglion Fiorentino, 21–22 marzo la potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto a vaso policonico. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Veleno artigianale da semi di ricino: la nuova pista nel caso di Campobasso; Pietracatella, verifiche sui semi di ricino e report di Pavia.