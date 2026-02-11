Nei prossimi 21 e 22 marzo, a Castiglion Fiorentino, si terrà un corso pratico sulla potatura dell’olivo e sulla gestione dell’oliveto a vaso policonico. Due giorni dedicati a imparare tecniche e trucchi per migliorare la qualità delle piante e la produzione. L’iniziativa è rivolta a chi lavora in campagna e vuole approfondire le proprie competenze.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Castiglion Fiorentino, 21–22 marzo la potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto a vaso policonico. Nel 2019, l’Unesco ha istituito la Giornata mondiale dell’olivo, 26 novembre, per celebrare una pianta simbolo di pace e armonia che rappresenta storia, cultura, territorio, economia e paesaggio dei popoli del Mediterraneo. “Coltivare la pianta dell’Olivo vuole dire conservare e preservare un territorio che andrebbe inesorabilmente perso se non venissero adottate le opportune strategie a sostegno dei produttori” dichiara l’assessore alla Valorizzazione dei prodotti del Territorio, Olio e Vino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, il corso di potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto a vaso policonico

Oggi, nella sala consiliare del Comune di San Prisco, si è svolta la prima giornata del Corso Base di Potatura dell'Olivo e Gestione dell'Oliveto a vaso policonico.

A Castiglion Fiorentino, si registra una protesta per la decisione dell’Asl Toscana sud est di eliminare l’auto infermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno.

