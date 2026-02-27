Bezzecchi low profile | Aprilia grande reazione Si parla di me? Bello ma il più forte è Marquez

Il pilota italiano ha concluso la prima giornata di prove in Thailandia con il miglior tempo, dimostrando un'ottima adattabilità alle condizioni di pista variabili. Nonostante la soddisfazione per la prestazione, ha mantenuto un tono misurato, anticipando che anche gli altri piloti si faranno vedere nella seconda giornata. Ha commentato inoltre che, pur apprezzando il confronto, considera il suo avversario più forte il pilota che si trova in testa alla classifica.

Primo al mattino, primo al pomeriggio. Per Marco Bezzecchi l’inizio è di quelli importanti. Il romagnolo ha dominato la prima giornata di prove del GP di Thailandia e, per quanto fosse tra i piloti indicati più veloci in questa stagione, il segnale ha colpito. Il romagnolo dell’Aprilia si è confermato in grande forma ed essere riuscito a dominare in condizioni differenti, pure con una pioggerella che nel pomeriggio ha sicuramente disturbato il lavoro, è sicuramente un merito e prova di una maturità che cresce. Come pure sono maturi i suoi commenti a fine giornata, improntati a una sana prudenza, che in questa fase non guasta mai. “Stamattina sono rimasto più soddisfatto rispetto al pomeriggio – ha detto – la seconda è stata una sessione un po’ strana, nella quale abbiamo dovuto cambiare i nostri piani a causa delle condizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

