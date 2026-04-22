Agli abruzzesi piace leggere ma non troppo | l’analisi

Un nuovo studio ha analizzato le abitudini di lettura nella regione, evidenziando che gli abitanti non dedicano molto tempo a questa attività. La regione si colloca al 14° posto nella classifica nazionale, risultando quindi fuori dalla top ten delle aree più appassionate di libri. Dati che offrono uno sguardo sui comportamenti di una parte della popolazione locale riguardo alla lettura.

Secondo l’ultimo report stilato da Casinos.com, agli abruzzesi non piace troppo leggere. La regione, infatti, è fuori dalla top ten e si piazza solamente al 14esimo posto nella classifica nazionale. Il Book lover index 2026 è stato elaborato in occasione della giornata mondiale del libro, che.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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