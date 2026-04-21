Agli abruzzesi piace scommettere sul calcio | la regione è quarta in classifica

L’Abruzzo si posiziona al quarto posto nella classifica delle regioni italiane per le scommesse sul calcio, con una crescita del 19,3% rispetto all’anno precedente. La regione si distingue per essere una delle aree in cui si scommette di più, superando la media nazionale. Questa tendenza si riflette nell’aumento delle puntate e nelle attività legate agli eventi calcistici, con un incremento più marcato rispetto ad altre zone del paese.

In classifica l’Abruzzo si piazza quarta: è una delle regioni in cui si scommette di più sul calcio. Ha, infatti, segnato una crescita del 19,3%, più della media italiana. Il dato emerge dalla ricerca condotta da Sitiscommesse.com, che ha analizzato l'andamento delle somme scommesse sul calcio in.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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