Agitato e aggressivo al Carrefour a lago | molesta i clienti rompe arredi e finisce denunciato

Nella notte, una squadra della polizia di Stato è intervenuta in un supermercato di via Rosselli a Como, a causa di un uomo che disturbava i clienti, si comportava in modo violento e rompeva gli arredi all’interno del negozio. La presenza di questa persona ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno denunciato dopo aver gestito la situazione. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sull’identità dell’uomo è stato reso noto.

Intervento nella notte in un supermercato di via Rosselli a Como, dove la polizia di Stato è stata chiamata per la presenza di un uomo molesto e aggressivo all’interno del punto vendita.Poco dopo la mezzanotte, una volante dell’Upgsp della questura di Como si è recata sul posto a seguito della.🔗 Leggi su Quicomo.it

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