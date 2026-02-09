Molesta i clienti in stato di ubriachezza in un bar di Frosinone denunciato e segnalato un uomo
Un uomo è stato denunciato a Frosinone dopo aver molestato alcuni clienti in un bar mentre era in stato di ebbrezza. La polizia è intervenuta ieri e ha preso le sue generalità. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha disturbato le persone presenti nel locale, creando disagio. Ora rischia una denuncia per disturbo e molestie.
Una denuncia per ubriachezza, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Frosinone, dove un uomo è stato segnalato per aver molestato i clienti di un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato nella parte bassa del capoluogo, dove l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato dagli agenti e successivamente denunciato. Ubriachezza molesta a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati nella città di Frosinone. 🔗 Leggi su Virgilio.it
