Agguato nella notte gambizzato un uomo | corsa in ospedale

Nella serata di ieri, alle 23:30, i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere a Marano di Napoli dopo un'aggressione avvenuta nella notte. Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco e ha riportato ferite alle gambe, successivamente trasportato in ospedale. La zona è stata subito sotto osservazione e sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ieri sera, intorno alle 23 e 30, i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere a Marano di Napoli. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per poi fuggire.L’uomo era in auto ed è stato colpito quattro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Gambizzato in auto: un 26enne ferito in un agguato in pieno giorno, ora in ospedale. Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleDue giovani sono stati colpiti da proiettili, questa notte, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli. Argomenti più discussi: Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedale; Riesplode la faida dei ragazzini, 16enne gambizzato al Plebiscito; Sparatoria fuori dalla discoteca di Agnano: 16enne gambizzato, arrestati due maggiorenni e un minorenne; Orrore a Pontinia: 80enne sgozzato nel suo podere sulla Migliara 48. (Gennaro Scala) Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici di Gennaro Scala Il giovane , che era incensurato, era davanti a un bar in via Carlo Miranda: non è chiaro se fosse lui - facebook.com facebook #Tg2000 - Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola #7aprile #Tv2000 #Napoli #Ponticelli #Camorra #Cronaca #Omicidio #Campania #Criminalità #Sicurezza #Agguato @tg2000it x.com