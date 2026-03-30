Sospesa per una settimana l' attività di una sala scommesse | troppi clienti pregiudicati

La polizia ha temporaneamente sospeso l’attività di una sala scommesse nel centro storico di Adrano per una settimana. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Catania, in applicazione delle norme previste dall’articolo di riferimento. La decisione è arrivata dopo che sono stati identificati numerosi clienti con precedenti penali. La sala resterà chiusa fino alla data stabilita.

Accertata la presenza abituale di avventori con precedenti penali per furto, ricettazione, danneggiamento, truffa, rissa, omicidio e reati in materia di armi La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di una sala scommesse del centro storico di Adrano. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del commissariato di Adrano. Dopo aver effettuato diversi controlli specifici nel corso del tempo, "si è appurato - riporta la questura in una... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sospesa per una settimana l'attività di una sala scommesse: troppi clienti pregiudicati Articoli correlati Librino, sospesa per 7 giorni l’attività di un centro scommesse: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento del Questore di Catania È stato disposto un nuovo provvedimento di sospensione temporanea nei confronti di un... Due sale scommesse chiuse a Catania, sospesa l’attività: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimenti della Polizia di Stato contro il rischio di illegalità La Polizia di Stato ha disposto la sospensione...