Un ragazzo di 16 anni è stato trovato con uno zaino pieno di armi durante l’ora di lezione. Quando i carabinieri lo hanno fermato, lui non ha voluto spiegare perché portasse con sé un pugnale, un tirapugni e uno scalpello. La scena si è svolta in modo rapido, e ora si indaga sul motivo di quell’arsenale nascosto tra i libri di scuola.

MANTOVA, 04 FEB – Nello zaino non aveva solo libri e quaderni ma anche un pugnale, un tirapugni e uno scalpello, attrezzatura non certo adatta per uno studente che si appresta a trascorrere una giornata tra i banchi. Un 16enne residente a Monzambano, in provincia di Mantova, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Brescia per il reato di porto abusivo d’armi. Il fatto si è verificato ieri mattina a Monzambano. Lo studente, all’alba, si era recato alla fermata del pullman per raggiungere come tutti i giorni la scuola che frequenta nel vicino Comune di Villafranca, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Studente va a scuola con pugnale, tirapugni e scalpello nello zaino

Approfondimenti su Scuola 16enne

È finito nei guai un ragazzo di 16 anni di Monzambano, che ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un comportamento strano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scuola 16enne

Argomenti discussi: Lo porto sempre con me. A scuola con il coltello a serramanico: intervengono i carabinieri; Studente delle medie minaccia i compagni con un coltellino fai da te; Rete degli Studenti: La Maturità va abolita, non ci rappresenta; Calendario scolastico 2026: quando arrivano le vacanze di Carnevale?.

Studente va a scuola con pugnale e tirapugni e uno scalpello nello zainoNello zaino non aveva solo libri e quaderni ma anche un pugnale, un tirapugni e uno scalpello, attrezzatura non certo adatta per uno studente che si appresta a trascorrere una giornata tra i banchi. ( ... ansa.it

A scuola con un machete nello zaino: «La prof ha visto il manico e ha chiesto aiuto»È successo all’istituto superiore Giordano Bruno di Budrio; denunciato, per porto d’armi o oggetti atti a offendere, uno studente di 15 anni italiano, che non avrebbe fornito spiegazioni del perché. I ... msn.com

Spruzza sostanza a scuola, studente sospeso per 14 giorni a Pescara #ANSA - facebook.com facebook