Brutale aggressione nel Casertano 17enne ricoverato | i carabinieri cercano il branco

Una rissa violenta nel Casertano ha portato al ricovero di un 17enne, che è stato colpito con calci e pugni. La causa sembra essere stata un episodio di tensione tra gruppi di giovani, che si sono affrontati improvvisamente in strada. Testimoni riferiscono di aver visto almeno cinque ragazzi coinvolti, alcuni dei quali si sono allontanati rapidamente. La scena si è svolta in pieno centro a Mondragone, lasciando molti passanti sconvolti. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Tempo di lettura: 2 minuti È accaduto nella serata di ieri, 22 febbraio, a Mondragone, lungo viale Europa, all'altezza dell'incrocio con via Kennedy, dove due giovani sono stati aggrediti senza apparente motivo da alcuni ragazzi dileguatisi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Vittime dell' episodio un 17enne di Portico di Caserta e un 19enne di Macerata Campania. I due amici stavano passeggiando in quel centro cittadino quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero stati dapprima ingiuriati e poi colpiti con calci e pugni da alcuni ragazzi mai visti prima. Un'aggressione improvvisa e priva, stando alle prime ricostruzioni, di qualsiasi causa scatenante.

