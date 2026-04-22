Aggredisce a martellate un controllore alla metropolitana Lotto di Milano | arrestato passeggero senza biglietto

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver colpito con un martello un controllore della metropolitana alla fermata Lotto di Milano. L’episodio è avvenuto quando il passeggero, senza biglietto, è stato fermato dagli agenti di sorveglianza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha reagito con violenza all’intervento, aggredendo il controllore con l’arma improvvisata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno portato l’uomo in custodia.

Un 32enne è stato arrestato dopo aver aggredito un controllore con un martello alla metro Lotto di Milano che lo aveva fermato senza biglietto. L'addetto alla sicurezza ferito è stato dimesso con 7 giorni di prognosi dopo il ricovero.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Lotto: aggredisce controllore Atm a martellate in metropolitana, arrestato Leggi anche: Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello Contenuti di approfondimento Aggredisce a martellate un controllore alla metropolitana Lotto di Milano: arrestato passeggero senza bigliettoUn 32enne è stato arrestato dopo aver aggredito un controllore con un martello alla metro Lotto di Milano che lo aveva fermato senza biglietto. Ferito un addetto alla sicurezza, dimesso con 7 giorni ... fanpage.it Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martelloPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it