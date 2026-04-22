Africa il piano del Papa | sinergia tra Stato e Chiesa per la salute

Il Papa ha concluso il suo viaggio in Africa con un atterraggio a Malabo, capitale della Guinea Equatoriale. Durante la visita, ha promosso la collaborazione tra Stato e Chiesa per migliorare i servizi sanitari destinati alla popolazione locale. Nessun dettaglio su incontri specifici o accordi, ma l’obiettivo dichiarato è rafforzare i sistemi di assistenza sanitaria nel territorio africano.

Il Pontefice ha concluso il suo itinerario nel continente africano con l’atterraggio a Malabo, in Guinea Equatoriale, portando avanti un dialogo volto a rafforzare i servizi essenziali per la popolazione locale. Durante la tappa finale del viaggio, Leone ha delineato una visione di cooperazione tra le istituzioni civili e l’istituzione religiosa, sottolineando come queste possano operare congiuntamente per il progresso sociale pur mantenendo identità e approcci distinti. Sinergie per lo sviluppo sociale tra Angola e Guinea Equatoriale. Le recenti interlocuzioni avute dal Pontefice con il presidente dell’Angola hanno messo al centro l’agenda politica e umanitaria due pilastri fondamentali per il benessere della collettività: l’istruzione e la sanità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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