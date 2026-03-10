Chiesa nel 2025 uccisi 17 tra preti religiosi e laici Africa la più colpita

Nel 2025, sono stati uccisi 17 tra preti, religiosi e laici in tutto il mondo. L’Africa è il continente più colpito da questi episodi. L’ultimo incidente è avvenuto ieri in Libano, con la morte di padre Pierre. Questi dati riassumono una serie di fatti che coinvolgono figure religiose e civili nel corso dell’anno.

L'ultimo caso è quello di padre Pierre, ieri in Libano. Ma nel 2025 uccisi 17 tra preti, religiosi e laici. L'Africa il continente più colpito. Servizio di Antonella Mazza TG2000.