Afragola | studente con bisogni speciali escluso durante la gita scatta la denuncia

Afragola, un episodio di esclusione scolastica ha coinvolto uno studente con bisogni speciali, che è stato lasciato fuori dalla partecipazione alla gita scolastica. La famiglia dell’alunno ha presentato una denuncia alle autorità, segnalando l’accaduto e chiedendo chiarimenti sulla condotta adottata dalla scuola. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’inclusione nelle attività extracurriculari nelle scuole della zona.

Caso di esclusione scolastica ad Afragola: un alunno con bisogni speciali, costretto a restare isolato durante la gita, porta la famiglia a denunciare l'accaduto alle autorità competenti. Un'esperienza che avrebbe dovuto rappresentare un momento di crescita e socialità per un dodicenne con bisogni educativi speciali si è trasformata in un episodio di profonda emarginazione. La vicenda, che sta scuotendo la comunità scolastica di Afragola, ha spinto i genitori del giovane a rivolgersi direttamente alla Procura di Napoli Nord, denunciando quello che viene descritto come un vero e proprio atto di esclusione operato durante un viaggio di istruzione.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Afragola: studente con bisogni speciali escluso durante la gita, scatta la denuncia Notizie correlate Leggi anche: Studente con disabilità escluso dalla gita perché «disturba», i compagni non vogliono stare in stanza con lui. La denuncia della madre Alunno BES escluso durante una gita, i genitori presentano denuncia in Procura e segnalano il caso al Ministero dell’IstruzioneUn viaggio d'istruzione in Campania si è trasformato in un'esperienza dolorosa per un alunno con Bisogni educativi speciali. Tutti gli aggiornamenti Afragola, «In gita solo accompagnato dal padre»: la decisione del consiglio di classe per un alunno con BesLa gita scolastica doveva essere un momento di crescita, condivisione e divertimento per un alunno di 12 anni con «Bisogni educativi speciali» e invece, secondo il racconto della ... ilmattino.it Maturità 2026, tutto quello che c'è da sapere per gli studenti con disabilità e per chi ha disturbi dell'apprendimentoProve differenziate e supporti digitali: il punto di riferimento resta il Pei. Quando l'esame ha lo stesso valore della Maturità ... corriere.it