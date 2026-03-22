Una famiglia di Cesenate denuncia l’esclusione di uno studente con disabilità da una gita scolastica, accusato di disturbare e quindi escluso. I compagni di classe non vogliono condividere la stanza con lui, mentre i genitori raccontano di aver ricevuto un messaggio in cui si chiedeva di accettare determinate condizioni o di farlo rimanere a casa. La situazione ha generato polemiche e discussioni sulla gestione delle esigenze degli studenti con disabilità.

«Accettate queste condizioni o resta a casa». È l’aut aut che si è trovata di fronte la famiglia di Alessandro (nome di fantasia), uno studente con disabilità del Cesenate, finito al centro di un amaro caso di esclusione scolastica. Il viaggio d’istruzione di tre giorni previsto per maggio rischia ora di saltare perché mancano le adesioni minime del 70%, ma il vero scoglio è il veto posto da alcuni compagni di classe. Tre studenti hanno, infatti, messo la condizione che parteciperanno alla gita solo se non dovranno condividere la camera con Alessandro. Secondo il loro racconto, il ragazzo disturberebbe il riposo notturno, costringendoli a doversi occupare di lui. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Non vogliono stare in camera con l’alunno disabile: salta la gita scolastica

Il prof di inglese è cieco, escluso dalla gita in Irlanda: “Messa la mia disabilità davanti alla persona”Jacopo Lilli, docente di inglese non vedente del Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso come accompagnatore dal viaggio di istruzione a Dublino.

Contenuti utili per approfondire Studente con disabilità escluso dalla...

Temi più discussi: Studente con disabilità escluso dalla gita perché disturba, i compagni non vogliono stare in stanza con lui. La denuncia della madre; Studenti con disabilità, il Garante: assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici. RACCOMANDAZIONE; Inclusione in aula a Terranuova Bracciolini, docente e studente con disabilità protagonisti di un percorso educativo sui diritti; Scuole di Schio: 40 mila euro per sostenere progetti didattici e diritto allo studio.

No allo studente disabile in camera, i compagni di classe si difendono: In gita non riusciamo a gestirloI ragazzi accusati di aver fatto saltare la gita per non condividere la camera con uno studente affetto da disabilità psicologica. Replicano i genitori: Soffre d’insonnia e urla. La classe è un model ... msn.com

Studenti con disabilità, Flc Cgil: Garante raccomanda assistenza, Governo rinvia al 2027 l’operatore scolastico e taglia i collaboratoriL’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con delibera n. 9 del 5 marzo 2026, ha approvato una raccomandazione in cui ribadisce: va garantita l’assistenza igienico person ... orizzontescuola.it

Studente con disabilità escluso dalla gita perché «disturba», i compagni non vogliono stare in stanza con lui. La denuncia della madre x.com

Studente precipita dalla finestra dell'università e muore a 20 anni: la tragica scoperta di una collega di Facoltà, lezioni sospese facebook