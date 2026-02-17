Martina cambia look e stupisce Stefano De Martino ad Affari Tuoi | la reazione del conduttore

Martina Miliddi ha cambiato look e ha sorpreso Stefano De Martino durante la trasmissione Affari Tuoi, dopo aver deciso di rinnovare il proprio stile. La ballerina ha sfoggiato una nuova acconciatura e un abbigliamento diverso dal solito, attirando l’attenzione del conduttore. Quando ha visto il suo nuovo look, De Martino ha mostrato una reazione immediata, sorridendo con sorpresa e curiosità. La sua trasformazione ha lasciato il pubblico e il conduttore senza parole, aggiungendo un tocco di novità alla puntata.

RIVOLUZIONE PER LA BALLERINA DEL PROGRAMMA, COSA HA FATTO IL CONDUTTORE QUANDO L’HA VISTA. Martina Miliddi è ormai un personaggio fisso di Affari Tuoi, nonostante sia tornato anche Herbert Ballerina – in un primo momento sembrava dovesse sostituire il comico – anche lei sembra essere diventata una presenza costante del programma. E tra stacchetti, look audaci e battute, anche lei ha conquistato il pubblico, regalandoci con gli altri protagonisti momenti davvero esilaranti. Ne è un esempio il cambio look che la ballerina ha deciso di mostrare nella puntata che è andata in onda il giorno di San Valentino. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Martina cambia look e stupisce Stefano De Martino ad Affari Tuoi: la reazione del conduttore Affari Tuoi, Orazio rifiuta la maxi offerta del Dottore e stupisce Stefano De Martino Nella puntata del 2 gennaio di Affari Tuoi, un concorrente ha scelto di rifiutare la maxi offerta del Dottore, sorprendendo anche Stefano De Martino. Martina Miliddi ad Affari tuoi, cosa succede da quando è nel programma di Stefano De Martino Martina Miliddi è tornata al centro dell’attenzione, questa volta nel programma di Stefano De Martino, Affari tuoi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Accettarsi non è solo guardarsi allo specchio Martina Colombari; Affari Tuoi, Stefano De Martino stupito dal look di Martina: nuovo regalo di matrimonio; Giulia e Martina Albini: La nostra vita in simbiosi da gemelle, modelle e studentesse alla Bocconi. Al campus ci chiedono i selfie; Affari Tuoi, Martina Miliddi lascia Stefano De Martino a bocca aperta: Sarà pure una brava ragazza, ma…. Martina Colombari chi è: marito Billy Costacurta e figlio Achille/ Il rapporto è cambiato ma…Martina Colombari chi è: la concorrente di Ballando con le stelle ha sposato Billy Costacurta, ex giocatore del Milan, nel 2004. Insieme hanno un figlio Martina Colombari, nata a Riccione nel 1975, ... ilsussidiario.net Martina Colombari con Luca Favilla, podio certo a Ballando con le stelle?/ Cos’è cambiato nella concorrenteMartina Colombari con Luca Favilla in crescita a Ballando con le stelle: i due da diverse puntate continuano a risultare tra i migliori Dopo un inizio non proprio convincente, Martina Colombari con ... ilsussidiario.net Elisa ad Affari Tuoi messa all’angolo dal dottore: un lapsus l’ha costretta ad accettare 18mila euro x.com Il lapsus che è costato ad Elisa la partita ad Affari Tuoi La serata amara della concorrente del Lazio - facebook.com facebook