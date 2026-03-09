Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi la sorpresa di Stefano De Martino

Herbert Ballerina ha festeggiato il suo compleanno durante una puntata di Affari Tuoi, con la partecipazione di Stefano De Martino. Il conduttore ha dedicato a Herbert un breve momento, presentandolo con una torta e una candela. La scena si è svolta davanti alle telecamere, coinvolgendo il pubblico presente.

Herbert Ballerina festeggia il suo compleanno ad Affari Tuoi. Stefano De Martino non poteva non dedicargli un piccolo spazio con tanto di torta e candelina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Affari Tuoi, ‘scomparso’ Herbert Ballerina: l’annuncio di Stefano De Martino(Adnkronos) – Dov'è finito Herbert Ballerina? Il comico da alcuni giorni è assente da Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De... “Ma come…”. Affari Tuoi, il gesto di Stefano De Martino verso Herbert Ballerina: geloLa puntata di Affari tuoi andata in onda sabato 7 febbraio ha regalato al pubblico dell’access prime time di Rai 1 una serata ricca di ironia, gag... Herbert Ballerina su Stefano De Martino: Amici anche fuori dal set - La volta buona 13/02/2026 Una selezione di notizie su Herbert Ballerina. Discussioni sull' argomento Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi, la sorpresa di Stefano De Martino; Affari Tuoi i The Jackal creano il caos in studio. Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi, la sorpresa di Stefano De MartinoNella puntata di Affari Tuoi di domenica 8 marzo, la partita di Fabio del Piemonte è stata diversa dalle altre perché arricchita da un momento speciale, non solo per i presenti in studio, ma anche per ... fanpage.it Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: Me ne vadoNella nuova puntata di Affari tuoi del 3 marzo gioca Paola, che torna a casa a mani vuote. De Martino stuzzica Herbert Ballerina, sostituendolo per tutta la sera ... libero.it Auguri di buon compleanno a Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, che oggi compie 46 anni. Attore, comico e conduttore televisivo noto per il suo stile surreale e la storica collaborazione con Maccio Capatonda. Ha esordito sul grande schermo nel - facebook.com facebook Auguri Herbert Ballerina x.com