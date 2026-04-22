Affari Esteri | Dell’Utri giura a Palazzo Chigi e punta

Oggi a Palazzo Chigi, nella Sala dei Galeoni, un nuovo sottosegretario agli Affari Esteri ha prestato giuramento davanti ai rappresentanti del governo. Si tratta di un politico che ha ufficialmente assunto la carica, confermando così il suo ruolo nel settore diplomatico del Paese. La cerimonia di insediamento si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati riguardo ai contenuti o alle modalità dell’evento.

Massimo Dell’Utri ha prestato giuramento a Palazzo Chigi, nella Sala dei Galeoni, assumendo ufficialmente l’incarico di sottosegretario agli Affari Esteri. La cerimonia, avvenuta davanti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha sancito l’ingresso del professionista di Caltanissetta nel governo nazionale, con una serie di responsabilità che coinvolgono direttamente la gestione delle relazioni internazionali e il legame con i cittadini italiani residenti all’estero. L’avvocato cassazionista, nato nel 1966, ricopre anche il ruolo di coordinatore regionale in Sicilia per Noi Moderati. Durante l’incontro istituzionale, caratterizzato da un clima di cordialità e da scambi diretti tra la premier e il nuovo sottosegretario, è stato formalizzato il passaggio di consegne derivante dalla decisione del Consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Affari Esteri: Dell’Utri giura a Palazzo Chigi e punta Notizie correlate Leggi anche: Affari, politica e clan: l’inchiesta su Delmastro che imbarazza Palazzo Chigi. Rivedi la diretta con Gomez e Nerazzini Macron a Meloni: «Non commenti gli affari francesi». Critica alla premier per le parole sull'attivista ucciso a Lione. Palazzo Chigi: stuporeIl presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni di smettere di «commentare ciò che sta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sanchez: Va sospeso l’accordo Ue-Israele, viola i diritti. Martedì il Consiglio dell’Ue coi ministri degli Esteri; Il risiko delle nomine verso la chiusura: Durigon passa al Mef; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari; Governo, al via il cdm: sul tavolo Dfp 2026 e nomine sottosegretari. GOVERNO | Massimo Dell’Utri sottosegretario agli Esteri: tutte le nuove nomineMassimo Dell'Utri. Via libera del Consiglio dei ministri: Dell’Utri sostituisce Silli, altri quattro sottosegretari nominati tra Giustizia ... italiachiamaitalia.it FARNESINA, BILLI (LEGA): OTTIMA NOMINA DELL’UTRIRoma, 22 apr - «Accolgo con favore la nomina di Massimo Dell’Utri a Sottosegretario agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si tratta di un incarico di grande responsabilità in una ... 9colonne.it Il Consiglio affari esteri respinge la proposta per mancanza di unanimità, contrari Italia e Germania. Crescono le critiche per presunti doppi standard e rischi per la credibilità internazionale Leggi l'articolo #AccordoUeIsraele - facebook.com facebook RT @davcarretta: Dopo discussione al Consiglio Affari Esteri Kaja Kallas annuncia che l’Ue ha l’intenzione di tagliare i fondi per la Bienn… x.com