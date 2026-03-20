Affari politica e clan | l’inchiesta su Delmastro che imbarazza Palazzo Chigi Rivedi la diretta con Gomez e Nerazzini

Un’inchiesta riguarda affari, politica e clan coinvolgendo direttamente un membro del governo, con dettagli che hanno creato imbarazzo a Palazzo Chigi. Peter Gomez conduce una diretta con Alberto Nerazzini, autore dello scoop, che spiega i punti salienti di questa indagine. La discussione si concentra sui fatti emersi e sulle implicazioni di questa vicenda senza commenti o analisi.

Affari, politica e clan: l’inchiesta su Delmastro che imbarazza Palazzo Chigi. Peter Gomez ne parla con l’autore dello scoop Alberto Nerazzini. La teologia al servizio della reazione. Da Berlusconi al referendum, ecco il Potere divinizzato Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no. Diciamo No a questo progetto! L’intervista di Matteo Renzi a El Pais meritava più attenzione. Eccola “Io, arrestato e archiviato dopo 12 anni, voterò No al referendum: è un colpo di mano politico”: intervista all’avvocato anti-Sindona Giuseppe Melzi “Vi spiego (semplicemente) perché ho deciso di votare No al referendum sulla Giustizia”. La scelta di Selvaggia Lucarelli Caso Delmastro, i magistrati “moderati”: “Sulla vicenda silenzio inquietante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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