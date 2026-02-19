Macron a Meloni | Non commenti gli affari francesi Critica alla premier per le parole sull' attivista ucciso a Lione Palazzo Chigi | stupore
Il presidente francese Macron ha criticato la premier italiana Meloni per aver commentato la morte dell’attivista Deranque, ucciso a Lione. Macron ha detto che non spetta a Meloni commentare gli affari interni della Francia, sottolineando che le parole della premier sono inappropriate. Palazzo Chigi ha risposto con sorpresa alle sue dichiarazioni, ritenendo che si tratti di una questione che riguarda la Francia. Meloni aveva definito la morte di Deranque “una ferita per tutta l’Europa”, in un clima di tensione tra i due governi.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni di smettere di «commentare ciò che sta accadendo altrove». «Lasciate che tutti restino a casa e le pecore saranno ben custodite», ha ironizzato Macron da Nuova Delhi, a margine di una visita ufficiale in India. «Sono sempre colpito dal fatto che i nazionalisti, che non vogliono essere disturbati nel proprio Paese, siano i primi a commentare ciò che accade altrove», ha aggiunto da New Delhi. La premier Meloni aveva scritto su X che «la morte di un giovane di poco più di 20 anni, attaccato da gruppi legati all'estremismo di sinistra in un clima di odio ideologico diffuso in diversi Paesi, è una ferita per tutta l'Europa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Macron attacca Meloni sull’attivista ucciso: “Non commenti gli affari francesi”. Chigi: “Stupore”Emmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per il suo silenzio sull’uccisione dell’attivista francese Quentin Deranque, avvenuta in Francia.
Attivista ucciso a Lione, Macron contro Meloni: «Non commenti gli affari francesi»Quentin Deranque, attivista francese, è stato ucciso a Lione, e questa notizia ha scatenato una polemica tra Macron e Meloni.
