Lunedì un piccolo aereo si è schiantato in un parcheggio nel quartiere di Pacoima, nel nord di Los Angeles. Il pilota, un uomo di 70 anni, è rimasto gravemente ferito nello schianto che si è verificato nel parcheggio di un negozio di ricambi auto. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o ferite oltre al pilota. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità.

(LaPresse) – Nella giornata di lunedì un pilota di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il suo piccolo aereo è precipitato nel parcheggio del negozio O’Reilly Auto Parts a Pacoima, nel nord di Los Angeles. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 del mattino e il pilota è stato estratto dal velivolo e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è in condizioni critiche. Le autorità confermano che l’uomo era l’unica persona a bordo e non sono stati riportati altri feriti. L’aereo avrebbe urtato delle linee ad alta tensione prima dell’impatto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, piccolo aereo si schianta in un parcheggio in California

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