A Genova si preparano a ospitare l’adunata nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio, con circa 100 mila partecipanti previsti. La città si sta organizzando con scuole e palestre per accogliere i partecipanti, mentre circa trenta istituti rischiano di chiudere a causa di interventi necessari per adattarsi all’evento. Le presenze totali, considerando familiari e turisti, potrebbero raggiungere i 400 mila.

Attese fino a 400 mila presenze per l’Adunata nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio: una trentina di palestre scolastiche già individuate per l’accoglienza, ma sulle lezioni non c’è ancora una decisione definitiva Come per ogni grande evento, la città si sta organizzando per mitigare l'impatto sulla vita dei genovesi, ponendo l'attenzione sui flussi di traffico e sulla sicurezza. In questo senso, sono in corso incontri in prefettura, ma anche il Comune sta facendo la propria parte. Per lunedì prossimo è infatti previsto un incontro tra la consigliera delegata all'evento Vittoria Canessa Cerchi e i dirigenti scolastici, questo perché trenta palestre delle scuole cittadine sono state individuate per ospitare gli Alpini durante l'evento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Adunata Alpini: scuole e palestre per ospitare il raduno, a rischio chiusura trenta istituti

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