Adriana Mazzanti, 63 anni, e il marito Mauro Zaccarini, 73 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Castel Maggiore. La coppia, nota nel settore musicale locale, non si era esibita in pubblico da due anni. La notizia ha suscitato sorpresa tra amici, vicini e colleghi, lasciando un velo di tristezza tra coloro che li conoscevano. La polizia sta conducendo le verifiche per chiarire le cause del doppio decesso.

Bologna, 22 aprile 2026 – La tragedia di Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti (73 e 63 anni) ha lasciato sgomenti non solo i residenti di Castel Maggiore, ma anche colleghi e conoscenti del mondo della musica. Marito e moglie, infatti, condividevano la passione per la musica. Prima che lui la uccidesse (questa finora la pista battuta dagli inquirenti, ma ci sono pochi dubbi in merito) e che poi si impiccasse, si stavano separando. Erano sposati in seconde nozze, ma vivevano separati in casa da almeno 4 anni. Gli amici stessi, nonostante conoscessero la situazione difficile, sono rimasti sconvolti da quel che è successo. Rivelando che mai si sarebbero aspettati un risvolto simile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adriana e le notti passate a cantare in balera, col marito Mauro non si esibiva da 2 anni: “Tragedia inaspettata”

Notizie correlate

A Casso apre il nuovo Bar Lume, Mauro Corona: «Passate da Bastiàn, vi accoglierà con vino e prodotti tipici»«Un nuovo bar di frontiera pronto ad accogliere viandanti, ciclisti, escursionisti, lavoratori di passaggio, gente del luogo e persone che amano i...

Castel Maggiore, Mauro Zaccarini uccide l’ex Adriana Mazzanti poi si suicida: “Vivevano insieme per il mutuo”Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini, di 73 e 63 anni, erano da tempo separati in casa, ma continuavano a vivere insieme per pagare il mutuo della loro...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP: Antonella Elia e Adriana Volpe in La notte è piccola Video; Adriana uccisa dal marito che poi si toglie la vita: si stavano separando; Femminicidio e suicidio a Castel Maggiore, chi erano Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini: Una coppia nella musica ormai separata in casa; Presunto omicidio-suicidio: Adriana era una bravissima cantante, sempre pronta ad aiutare gli altri.

Adriana e le notti passate a cantare in balera, col marito Mauro non si esibiva da 2 anni: Tragedia inaspettataBologna, 22 aprile 2026 – La tragedia di Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti (73 e 63 anni) ha lasciato sgomenti non solo i residenti di Castel Maggiore, ma anche colleghi e conoscenti del mondo della ... ilrestodelcarlino.it

Da Il mondo di Adry di Adriana Manzo - facebook.com facebook

Presunto omicidio-suicidio: “Adriana era una bravissima cantante, sempre pronta ad aiutare gli altri” x.com