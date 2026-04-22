Adottato il Piano paesaggistico di Palermo | Regole chiare contro abusivismo e degrado

Con la seduta plenaria dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio si è concluso il percorso di approvazione del nuovo Piano paesaggistico della Città metropolitana di Palermo. La commissione speciale dell’assessorato dei Beni culturali ha esaminato e adottato ufficialmente il documento, che stabilisce norme chiare per contrastare l’abusivismo e il degrado nel territorio. Ora il piano sarà pubblicato e potrà essere applicato nelle aree interessate.

Con la seduta plenaria dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, commissione speciale dell’assessorato dei Beni culturali, si è concluso il lungo iter istruttorio per l’adozione del Piano paesaggistico della Città metropolitana di Palermo. Il documento ha come pilastri essenziali.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Canicattì a secco, scatta il piano per le zone dimenticate: autobotti e regole chiareVertice d'urgenza all'Assemblea territoriale idrica per affrontare le critiche sulla gestione del servizio e le forniture ai residenti fuori dalla... Cisint (Lega): Una proposta di legge per regole chiare contro la radicalizzazione – Il video(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 “Diciamo No alla Poligamia e alle moschee dove si predica l’odio verso l’Occidente. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Casamicciola Terme adotta il Piano Demaniale; Castel Baronia, partecipazione e visione: presentato il Piano Urbanistico Comunale; DEMANIO MARITTIMO, CASAMICCIOLA APPROVA IL PUAD. Beni culturali, adottato il Piano paesaggistico di Palermo. Scarpinato: Strumento concreto per tutela e valorizzazione del territorioCon la seduta plenaria dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, commissione speciale dell’assessorato dei Beni culturali, si è concluso il lungo iter istruttorio per l’adozione del ... ilsicilia.it Casamicciola Terme adotta il Piano DemanialeAnche Casamicciola Terme si muove con decisione verso una gestione più ordinata, sostenibile e trasparente del proprio litorale, rispondendo agli indirizzi del ... ilgolfo24.it BORDER COLLIE INCR., LUCKY, 2 ANNI, PER GRAVI MOTIVI FAMIGLIARI LA FAMIGLIA NON LO PUÒ PIÙ TENERE, CERCA CASA Lucky, adottato da cucciolo, dopo due anni in famiglia deve trovare una nuova casa. Molto dolce, abituato in casa, bravo al g - facebook.com facebook Adottato il nuovo schema di convenzione per l’istituzione presso i Comuni del Punto Utente Evoluto, che tramite videochiamata e con il supporto di un operatore del Comune, permette di entrare in contatto con un operatore INPS rb.gy/gmx78t Inps Comuni x.com