Adorno Day | si osserva la migrazione del falco pecchiaiolo e di altre specie dell’avifauna europea

L’Adorno Day continua con una settimana dedicata all’osservazione dell’avifauna europea, in particolare della migrazione del falco pecchiaiolo. Quest’anno l’evento si prolunga rispetto alle edizioni precedenti, diventando una serie di sette giornate distribuite tra aprile e maggio. Durante questo periodo, i partecipanti possono seguire le attività di monitoraggio e avvistamento delle varie specie di uccelli che attraversano questa zona.

Prosegue l’Adorno Day! Quest’anno in una versione estesa: non più un solo weekend da trascorrere insieme, ma ben sette giornate tra aprile e maggio. Un calendario ricco di appuntamenti imperdibili per osservare gli uccelli migratori in arrivo dall’Africa, grandi e piccoli.Dopo il 18 e la domenica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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