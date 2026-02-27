Pianura Padana in silenzio l’agricoltura intensiva ha cacciato l’avifauna | dall’allodola al cardellino sedici specie a rischio

Negli ultimi 25 anni, la Pianura Padana ha assistito a un drastico calo della presenza di uccelli legati all’ambiente agricolo. Le pratiche intensive e l’urbanizzazione hanno contribuito a ridurre drasticamente le diverse specie di uccelli che un tempo popolavano questa vasta area. La diminuzione si riflette in un ambiente che appare sempre più silenzioso e meno vivo rispetto al passato.

Milano, 27 febbraio 2026- Pianura sempre più silenziosa: in 25 anni, la Pianura Padana ha perso la metà della sua avifauna agricola. A confermarlo è l’ultimo monitoraggio condotto dalla Lipu nell’ambito del progetto del Farmland Bird Index, ossia l’indicatore che descrive l’andamento delle popolazioni degli uccelli delle aree agricole italiane, finanziato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste nell’ambito della Rete nazionale della Pac. Declino della biodiversità avicola «Di fronte ai dati drammatici del nuovo Farmland bird index, che confermano il trend negativo in atto da molti anni – dichiara Roberta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pianura Padana in silenzio, l’agricoltura intensiva ha cacciato l’avifauna: dall’allodola al cardellino sedici specie a rischio Ambiente, taglio del 75% al fondo anti smog per la qualità dell'aria in Pianura padanaUn taglio drastico, di ben il 75% pari a 240 milioni di euro, al Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al... Lo smog soffoca la Pianura Padana, avanti così per altri 10 giorni. Emergenza anche al Centro-SudRoma, 10 dicembre 2025 – È emergenza smog in Italia, l’arrivo dell’anticiclone sta aggravando l’inquinamento in Pianura Padana e nelle regioni del... Neve in Pianura Padana?/ Le previsioni meteo: possibile svolta gelida con freddo polare a NataleCi sarà la neve in Pianura Padana? Le previsioni meteo sembrano far presagire una svolta termica a ridosso di Natale, ecco tutti i dettagli emersi Sta arrivando la neve in Pianura Padana? Secondo gli ... ilsussidiario.net Il preoccupante inquinamento della Pianura Padana mostrato in una nuova mappa di CopernicusIn base ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno lo smog provoca la morte prematura di circa 600.000 persone in tutte il mondo, molte delle quali in Europa. Questi composti – ... fanpage.it