Avifauna nel Parco del Serio il bilancio del monitoraggio | 220 specie censite nel 2025

Nel 2025, i ricercatori hanno contato circa 220 specie di uccelli nel territorio del Parco del Serio. È il risultato principale del monitoraggio condotto durante l’anno, che mostra una buona varietà di avifauna nella zona. Le osservazioni sono state fatte con attenzione, e i dati raccolti servono a capire meglio come si sta evolvendo la presenza degli uccelli nel parco.

Circa 220 specie di uccelli censite nel 2025 nel territorio del Parco del Serio. È il dato che apre il bilancio dell'attività di monitoraggio dell'avifauna. Emergono però alcune criticità: l'assenza della Pavoncella, simbolo del Parco, non rilevata nel corso dell'anno salvo presenze invernali localizzate nel settore sud di Crema. Il quadro conferma le difficoltà delle specie legate agli ambienti aperti e risultati più stabili nelle aree riforestate. Il monitoraggio è uno strumento centrale per orientare le politiche del Parco, visto che gli uccelli sono ottimi bioindicatori. La relazione annuale consente di tracciare lo stato di conservazione dell'avifauna sul territorio.

