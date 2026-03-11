Adescano ragazzina e la costringono a fare video porno | condannati a 30 anni di carcere

Due uomini sono stati condannati a 30 anni di carcere dopo aver adescato una ragazzina di 13 anni su internet. La ragazza è stata poi costretta, sotto ricatto, a partecipare a incontri sessuali online e a girare video a contenuto pornografico. Le autorità hanno confermato i dettagli dell’indagine senza aggiungere ulteriori commenti.

Adescarono una ragazzina di 13 anni online e poi - sotto ricatto - la costrinsero a fare sesso online e a girare video pornografici. Quattro uomini - fra cui un ragazzo residente in provincia di Roma. Gli indagati sono stati condannati complessivamente a 30 anni di carcere dopo essere finiti a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Condannati i pedofili che adescarono una ragazzina su Roblox e la ricattavano chiedendo foto e videoAdescata in un videogioco online frequentato da milioni di ragazzi, poi ricattata e costretta per mesi a inviare foto e video a sfondo sessuale.

Adescata a 13 anni sui giochi online, 30 anni di carcere per violenza sessuale: video hot e sesso virtualePer i quattro imputati, tra cui un medico, pene da 5 a 9 anni di reclusione e 42mila euro di provvisionale alla parte civile Condannati...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Adescano ragazzina

Temi più discussi: Civita Castellana, studenti e docenti del Midossi insieme per la parità di genere; Adescano 13enne in chat Condannati a trent’anni; Soriano nel Cimino ha ospitato la seconda tappa del campionato interprovinciale della Libertas Viterbo.

Adescano 13enne in chat «Condannati a trent’anni»LA SENTENZA Adescano ragazzina di 13enne e la costringono a giochi erotici, condannati complessivamente a 30 anni di carcere i quattro uomini. I ... msn.com

Adescano una 13enne online e la ricattano per ottenere foto e video sfondo sessuale: condannati complessivamente a 30 anni di carcereSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... torinotoday.it

La vittima, una ragazzina di Viterbo, è stata adescata nel mondo virtuale frequentato da bambini e adolescenti e costretta a inviare foto e filmati pedopornografici - facebook.com facebook