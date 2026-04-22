Addio TV | il 55% degli italiani si informa online la rete domina

Nel primo semestre del 2025, oltre la metà degli italiani si è affidata alla rete per le notizie, superando la televisione come principale fonte di informazione. I dati mostrano che il 55,8% delle persone preferisce consultare online i propri aggiornamenti quotidiani, segnando un cambiamento significativo rispetto ai metodi tradizionali. La trasformazione riguarda principalmente l'uso di dispositivi digitali per l'accesso alle notizie, con un calo dell'interesse per la televisione.

Il informativo italiano sta subendo una metamorfosi radicale, segnata dal definitivo dominio della rete che, nel primo semestre del 2025, è diventata la porta d’ingresso principale per il 55,8% dei cittadini. Questo dato sancisce un distacco netto rispetto alla televisione, il cui ruolo di riferimento è sceso al 43,2%, delineando una società dove l’accesso ai fatti passa sempre più attraverso schermi digitali e flussi costanti di aggiornamenti online. La frattura digitale tra generazioni e la nuova dieta informativa. L’evoluzione del consumo di notizie non colpisce tutti allo stesso modo, creando una spaccatura profonda basata sull’età. I giovani compresi tra i 14 e i 24 anni mostrano un legame quasi esclusivo con il mondo digitale, con il 40,7% che si informa soltanto tramite la Rete.🔗 Leggi su Ameve.eu

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