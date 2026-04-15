Notizie | il web travolge la TV il 55% degli italiani cambia rotta
Negli ultimi anni, sempre più italiani preferiscono accedere alle notizie tramite internet rispetto alla televisione. Attualmente, circa il 55% della popolazione ha scelto di seguire le notizie online, lasciando il mezzo televisivo in secondo piano. Questa tendenza ha portato a un cambiamento evidente nei comportamenti di consumo dell’informazione, con un passaggio che coinvolge diverse fasce di età e abitudini.
Il dell’informazione in Italia sta subendo una trasformazione radicale, con la rete che ormai domina le preferenze dei cittadini rispetto ai canali tradizionali. Secondo i dati dell’Osservatorio Agcom sulla seconda edizione del sistema informativo, nel primo semestre del 2025 Internet è diventato il principale punto di riferimento per le notizie per il 55,8% della popolazione, superando nettamente la televisione che si attesta al 43,2%. Il divario generazionale e la nuova dieta mediatica digitale. Le abitudini dei consumatori mostrano una spaccatura profonda basata sull’età. Mentre gli utenti sopra i 65 anni mantengono un legame costante con il piccolo schermo, la fascia compresa tra i 14 e i 24 anni ha quasi del tutto abbandonato i media classici, con un 40,7% di giovani che si affida esclusivamente al web per restare aggiornato.🔗 Leggi su Ameve.eu
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