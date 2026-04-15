Notizie | il web travolge la TV il 55% degli italiani cambia rotta

Negli ultimi anni, sempre più italiani preferiscono accedere alle notizie tramite internet rispetto alla televisione. Attualmente, circa il 55% della popolazione ha scelto di seguire le notizie online, lasciando il mezzo televisivo in secondo piano. Questa tendenza ha portato a un cambiamento evidente nei comportamenti di consumo dell’informazione, con un passaggio che coinvolge diverse fasce di età e abitudini.