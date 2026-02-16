Solo il 26% degli italiani si sente sicuro di poter identificare le immagini create con l’Intelligenza Artificiale e il 55% ammette di aver confuso un’immagine IA per una fotografia reale in passato Qui i consigli degli esperti per non cadere in trappola

Secondo recenti studi, solo il 26% degli italiani si sente sicuro nel riconoscere le immagini create dall’Intelligenza Artificiale, mentre il 55% ha già confuso una foto generata dal computer con una fotografia reale. Questa confusione si verifica spesso perché le immagini digitali sono sempre più realistiche e difficili da distinguere. Un esempio concreto è quello di un utente su social media che ha condiviso una foto apparentemente autentica, ma poi si è scoperto che era stata generata da un algoritmo. L’uso diffuso dell’Intelligenza Artificiale ha portato a una maggiore presenza di immagini false o ingannevoli online.

L ’intelligenza artificiale è ormai entrata a pieno nelle nostre vite: non è più riservata solo agli esperti, ma è a portata di tutti. Possiamo usarla attivamente sui nostri computer e smartphone, nelle attività private e lavorative. Le miniserie in Cina ora si creano con l’intelligenza artificiale X Leggi anche › Intelligenza artificiale: l’Università diventa laboratorio del futuro Il 2025 è stato l’anno che ne ha certificato l’impatto per la società e i cittadini, tant’è che la rivista statunitense Time ha dedicato proprio all’IA la tradizionale copertina di “Persona dell’anno”, per l’influenza che sta avendo sulle nostre vite “nel bene e nel male”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Solo il 26% degli italiani si sente sicuro di poter identificare le immagini create con l’Intelligenza Artificiale e il 55% ammette di aver confuso un’immagine IA per una fotografia reale in passato. Qui i consigli degli esperti per non cadere in trappola Intelligenza artificiale: "Solo il 33% di italiani si sente competente" La maggior parte degli italiani si sente ancora impreparata di fronte all’intelligenza artificiale. Solo il 26% degli studenti italiani si sente molto coinvolto nella vita scolastica secondo il sondaggio UNICEF sulla partecipazione educativa L'UNICEF Italia ha pubblicato i risultati di un sondaggio sulla partecipazione degli studenti italiani alla vita scolastica, in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione del 24 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donne e scienza. Solo il 26% è impegnato nell’IA. Sirm: Serve maggiore inclusione, va colmata la lacuna; Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza; Genova celebra l’eccellenza del lavoro: consegnati a palazzo Tursi i genovini d’argento ai nuovi Maestri del lavoro; Gender equality nella ricerca: c'è ancora il soffitto di cristallo. iOS 26 non convince: solo il 15% degli iPhone ha installato il nuovo sistema operativoSecondo i dati condivisi da StatCounter, solo il 15% degli utenti sarebbe passato a iOS 26, un'adozione molto più lenta rispetto alle versioni precedenti. In base ai dati condivisi da StatCounter, ... multiplayer.it L’intelligenza artificiale sta già presentando un suo primo conto, legato alla fame - al momento insaziabile - di chip e memorie per i data center facebook Esperimento: farsi un assistente con l’intelligenza artificiale x.com