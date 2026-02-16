Solo il 26% degli italiani si sente sicuro di poter identificare le immagini create con l’Intelligenza Artificiale e il 55% ammette di aver confuso un’immagine IA per una fotografia reale in passato Qui i consigli degli esperti per non cadere in trappola

Secondo recenti studi, solo il 26% degli italiani si sente sicuro nel riconoscere le immagini create dall’Intelligenza Artificiale, mentre il 55% ha già confuso una foto generata dal computer con una fotografia reale. Questa confusione si verifica spesso perché le immagini digitali sono sempre più realistiche e difficili da distinguere. Un esempio concreto è quello di un utente su social media che ha condiviso una foto apparentemente autentica, ma poi si è scoperto che era stata generata da un algoritmo. L’uso diffuso dell’Intelligenza Artificiale ha portato a una maggiore presenza di immagini false o ingannevoli online.

L'intelligenza artificiale è ormai entrata a pieno nelle nostre vite: non è più riservata solo agli esperti, ma è a portata di tutti. Possiamo usarla attivamente sui nostri computer e smartphone, nelle attività private e lavorative. Il 2025 è stato l'anno che ne ha certificato l'impatto per la società e i cittadini, tant'è che la rivista statunitense Time ha dedicato proprio all'IA la tradizionale copertina di "Persona dell'anno", per l'influenza che sta avendo sulle nostre vite "nel bene e nel male".

Intelligenza artificiale: "Solo il 33% di italiani si sente competente"

La maggior parte degli italiani si sente ancora impreparata di fronte all’intelligenza artificiale.

