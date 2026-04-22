Addio all’inventore del tramezzino Un’idea geniale per sottrazione

È morto l’inventore del tramezzino, un uomo che ha rivoluzionato lo street food con un’idea semplice ma efficace. La sua creazione si basa sulla sottrazione di un elemento, rendendo il panino più pratico e facile da mangiare. La sua intuizione ha avuto un impatto duraturo, diventando uno spuntino amato in molte parti del mondo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per un simbolo culinario di successo.

C'è qualcosa di commovente nel fatto che un uomo possa lasciare il segno togliendo qualcosa invece di aggiungerla. Adriano Anzanello, imprenditore veneziano morto lunedì a Mestre a 81 anni, ha cambiato le abitudini di mezzo Paese eliminando la crosta dal pane. Non una scoperta: una sottrazione. Eppure il risultato è il tramezzino, quella piccola architettura morbida che presidia i banconi dei bar italiani con la flemma di chi sa di essere insostituibile. A Venezia sono bombati, nel resto d'Italia sono piatti. Naturalmente ci sono rivalità di campanile sulla migliore qualità dei tramezzini: Veneto o Lombardia? Venezia o Cremona? Nel 1968, insieme al fratello Alberto, Adriano fondò Arte Bianca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio all’inventore del tramezzino. Un’idea geniale (per sottrazione) Notizie correlate L’idea «geniale» di Trump: chiudere Hormuz per riaprirloLo stretto indispensabile Stavolta sembrava che entrambe le delegazioni disponessero di un reale potere decisionale e di canali di comunicazione... Leggi anche: Addio a Bossi, “inventore” della Padania che sognava il federalismo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Adriano Anzanello è morto: addio all'inventore del pane senza crosta per i tramezzini; Addio all'inventore del tramezzino; Addio all’imprenditore Adriano Anzanello: il papà del tramezzino; Adriano Anzanello, addio all'inventore del pane senza crosta per i tramezzini. Addio all'inventore del tramezzinoÈ morto Adriano Anzanello, imprenditore veneto e fondatore di Arte Bianca, conosciuto per aver creato il celebre pane da tramezzino senza crosta e il marchio PanPiuma. polesine24.it Addio all’inventore del tramezzino. Un’idea geniale (per sottrazione)C'è qualcosa di commovente nel fatto che un uomo possa lasciare il segno togliendo qualcosa invece di aggiungerla. Adriano Anzanello, imprenditore veneziano morto lunedì a Mestre a 81 anni, ha ... ilgiornale.it Addio ad Enzo Manfra: storico dipendente comunale, tifoso del lupo competente e appassionato , un punto di riferimento per decine di generazioni, Enzo sapeva sempre dire la parola che fa bene al cuore, e dare il consiglio giusto grazie alla sua saggezza - facebook.com facebook Addio a Dave #Mason leggenda del rock psichedelico con i #Traffic x.com