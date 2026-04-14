Una proposta sorprendente è stata avanzata riguardo allo stretto di Hormuz, con l'idea di chiuderlo temporaneamente per poi riaprirlo in seguito. Nel frattempo, sono emerse le figure di due politici di rilievo: uno statunitense e uno iraniano, entrambi con ruoli di spicco, ma senza che si sappia di specifiche alleanze o decisioni concrete che li coinvolgano direttamente.

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© Cms.ilmanifesto.it - L’idea «geniale» di Trump: chiudere Hormuz per riaprirlo

Stretto di Hormuz: l’Iran non sarebbe in grado di riaprirlo per la difficoltà di localizzare le mineABBONATI A DAYITALIANEWS Mine navali senza mappatura: un ostacolo critico Secondo fonti riportate dal New York Times, l’Iran non sarebbe attualmente...

Guerra in Iran, petroliera colpita e prezzo del petrolio schizza: Trump pronto a chiudere senza Hormuz, raid e missili nella notteLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase ancora più instabile e imprevedibile.

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