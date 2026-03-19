Addio a Bossi inventore della Padania che sognava il federalismo

È deceduto a Varese Umberto Bossi, fondatore della Lega e figura chiave della politica italiana negli ultimi 40 anni. È stato l’ideatore del progetto della Padania e ha contribuito a definire il linguaggio e le modalità comunicative del suo movimento. La sua morte segna la fine di un percorso politico che ha influenzato profondamente il panorama nazionale.

Milano, 19 mar. (askanews) – È morto nella sua Varese, Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, l’inventore della Padania, l’uomo che ha attraversato e segnato 40 anni di politica italiana, anticipando linguaggi e modalità espressive. A partire da quel rapporto diretto con gli elettori che oggi i politici inscenano sui social ma che lui praticava quotidianamente e concretamente negli angoli più sperduti del suo Nord. Studente non proprio brillante, col diploma alla Scuola Radio Elettra e gli studi di medicina appena accennati, arriva alla politica dopo aver tentato (nome d’arte Donato) la carriera del cantante. Lo fa insieme a Roberto Maroni,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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