addio a loris savini una figura storica della chimica di porto

Loris Savini, riconosciuto come una figura storica della chimica di porto, è morto ieri nella sua casa di Ravenna. Per molti anni è stato un punto di riferimento nel sistema portuale locale, contribuendo in modo significativo al settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità portuale e per chi ha condiviso con lui il lavoro nel settore.

Si è spento ieri nella sua casa di Ravenna Loris Savini, figura storica della chimica di porto e per molti anni punto di riferimento del sistema portuale. Aveva 94 anni. Oggi, alle 18.30 è previsto il rosario nella chiesa del Redentore; il funerale avrà luogo martedì 17 marzo alle 10.30 nella chiesa di San Vittore. Laureato in Chimica Industriale all’Università di Bologna, si era poi iscritto all’Ordine dei Chimici di Ravenna e Bologna. Dopo una lunga esperienza in Eni, anche come responsabile dei laboratori chimici e della produzione gomme e plastica, intraprese l’attività libero professionale. Savini fu chimico di porto iscritto all’Albo della Capitaneria e coordinatore del Servizio Chimico di Porto della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna e dell’Autorità Portuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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