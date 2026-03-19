Riccione piange Francesco Masini Addio al veterano della politica

Riccione ha perso uno dei suoi volti più noti della politica. Martedì scorso è venuto a mancare Francesco Masini, 74 anni, che aveva festeggiato il compleanno pochi giorni prima. Masini era conosciuto come un veterano del panorama politico locale, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra i cittadini e gli esponenti del settore.

di Nives Concolino Il mondo della politica a Riccione è in lutto, martedì si è spento Francesco Masini, 74 anni compiuti sabato scorso. Per lunghi anni protagonista della politica riccionese, è stato assessore per più legislature. Coerente, colto, cordiale e di buone maniere, ha sempre cercato di risolvere le questioni, anche le più complicate, col dialogo e il confronto. Laureato in Filosofia, di professione era promotore finanziario. Eletto per la prima volta consigliere comunale nelle fila del Pci l’8 giugno 1980, il 20 agosto 1981, con l’uscita del Psi dalla giunta, viene nominato assessore dal sindaco Terzo Pierani. Alle amministrative del 1985 viene rieletto consigliere, ruolo che riveste per poco più di un mese, Pierani infatti lo richiama a far parte della sua giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccione piange Francesco Masini. Addio al veterano della politica Articoli correlati Francesco Mandelli conquista Riccione con “Piccola renna” al CocoricòA Riccione, il fine settimana ha vissuto uno dei suoi momenti più alti e intensi con l'interpretazione di Francesco Mandelli, applauditissimo, ieri... Leggi anche: Addio al maestro Casavola, i messaggi di cordoglio della politica Approfondimenti e contenuti su Francesco Masini Temi più discussi: Riccione piange Francesco Masini. Addio al veterano della politica; Riccione piange Francesco Masini, storico esponente della politica cittadina; Cronaca. Riccione, morto l’ex assessore Francesco Masini: figura storica della sinistra cittadina. Riccione piange Francesco Masini, storico esponente della politica cittadinaL’amministrazione comunale di Riccione esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Masini, avvenuta ieri a Morciano di Romagna dopo una lunga malattia. Aveva 74 anni, compiuti lo s ... altarimini.it Riccione, addio a Francesco Masini, la sindaca Angelini: Figura centrale per la cittàL’amministrazione comunale di Riccione in una nota esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Masini, avvenuta ieri a Morciano ... corriereromagna.it Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Riccione per la scomparsa di Francesco Masini - facebook.com facebook Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Riccione per la scomparsa di Francesco Masini x.com