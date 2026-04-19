L’addio al mito Oscar Schmidt il ricordo delle triple al PalaVinci con cravatta e mocassini ai piedi

L'11 aprile 2026, si è tenuta una cerimonia per ricordare la figura di Oscar Schmidt, celebrato per le sue prestazioni durante le partite al PalaVinci, in particolare per le sue triple memorabili. La manifestazione ha rivissuto i momenti più significativi della sua carriera, con testimonianze e immagini che hanno ripercorso il suo impatto nel mondo del basket. La giornata ha coinvolto appassionati e sportivi, rendendo omaggio a uno dei giocatori più riconosciuti nella storia dello sport.

Montecatini Terme, 19 aprile 2026 – Giugno 1991. Il premio ’Un canestro per la vita’ del Torneo Piattelli viene assegnato a un uomo, o meglio a una leggenda, che ha una ’Mano Santa’. Si chiama Oscar Schmidt e sorride nella sede termale della Cassa Artigiana della Valdinievole, a un passo da piazza del Popolo, quando riceve la targa. Flash e telecamere, poi tutti al PalaVinci dove Oscar diventa spettatore di una goliardica gara del tiro da tre punti. Lui, simbolo di un basket, ma più in generale di un concetto di sport che non esiste più, a un certo punto decide anche di fare due tiri a canestro per la gente presente. Sfilata la giacca e arrotolate le maniche della camicia, coi mocassini ai piedi e la cravatta al collo, alza le mani e fa scattare la magia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’addio al mito Oscar Schmidt, il ricordo delle triple al PalaVinci con cravatta e mocassini ai piedi Notizie correlate Addio al mito del canestro: svanisce Oscar Schmidt, leggenda del basketIl mondo del basket piange la scomparsa di Oscar Schmidt, leggenda senza tempo del canestro, deceduto all'età di 68 anni presso l'Ospedale Municipale... Addio alla Mano Santa: muore Oscar Schmidt, mito del basket mondialeIl mondo del basket internazionale perde una delle sue figure più iconiche con la scomparsa di Oscar Schmidt, avvenuta all’età di 68 anni presso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’addio al mito Oscar Schmidt, il ricordo delle triple al PalaVinci con cravatta e mocassini ai piedi; Addio a Oscar Schmidt, la leggenda della Juvecaserta; Addio a Oscar Schmidt, leggenda del basket mondiale: re dei punti prima di LeBron James; Addio a Oscar Schmidt, la Mano Santa: leggenda del basket tra Brasile e Caserta. L’addio al mito Oscar Schmidt, il ricordo delle triple al PalaVinci con cravatta e mocassini ai piediAnche il basket termale piange la scomparsa della leggenda brasiliana, premiato in città nel 1991 durante una edizione del Torneo Piattelli. Ialuna: Campione dal cuore grande, dentro e fuori dal camp ... lanazione.it Caserta in lutto: addio al cestista Oscar SchmidtCi ha lasciato prematuramente Oscar Schmidt, mito assoluto della pallacanestro mondiale e idolo dei tifosi bianconeri, avendo giocato per otto anni nella Juvecaserta tra il 1982 e il 1990. Deteneva il ... casertaweb.com Davanti alla Reggia di Caserta, squadra, staff e tifosi si sono ritrovati per salutare Oscar Schmidt, “o rey do triple” Un omaggio semplice e autentico, carico di emozione e memoria. Un momento condiviso, nel segno di chi ha lasciato un’impronta indelebile nell facebook Vorremmo provare a far capire ai più giovani perché da ieri sera i social sono invasi da post dedicati a Oscar Schmidt. Scegliamo tre aneddoti per farlo: - Oscar non ha mai giocato in NBA perché rifiutò il contratto proposto dai Nets. Nel 1984 gli stranieri in NBA x.com