Addio al pilota gentiluomo Si è spento Lualdi Gabardi Il Re delle salite su Ferrari

E' deceduto a 94 anni Edoardo Lualdi Gabardi, noto come il Re delle salite su Ferrari. Era considerato uno dei principali piloti italiani impegnati nelle competizioni in salita. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel mondo delle corse automobilistiche, dove si è distinto per i risultati ottenuti sulle vetture del Cavallino Rampante. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati del settore.

Si è spento a 94 anni Edoardo Lualdi Gabardi, uno dei più grandi protagonisti italiani delle corse in salita. Nato nel 1931 e scomparso il 18 aprile nella sua casa di Busto Arsizio, avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 13 maggio. Con lui se ne va un pezzo importante della storia dell’automobilismo sportivo, simbolo di un’epoca in cui talento, coraggio e passione facevano la differenza su strade impervie e spesso pericolose. Lualdi Gabardi è stato per oltre un decennio, tra il 1960 e il 1972, il dominatore assoluto delle cronoscalate italiane. Al volante delle Ferrari più iconiche, riuscì a conquistare ben 83 vittorie, diventando uno dei piloti più vincenti e rispettati della disciplina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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